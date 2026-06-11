Wenn Kaiserslautern zur Langen Nacht der Kultur ruft, ist viel zu hören und zu erleben – von Lichtkunst bis Bandjubiläum. Und selbst ein Transportmittel wird zum Kulturort.

Wo soll man anfangen, wo aufhören? Eine berechtigte Frage, für diejenigen, die ihren Besuch der Langen Nacht der Kultur in Kaiserslautern planen möchten. Tausende Besucher werden zum prallen Programm erwartet. Die Broschüre, die auch online steht, listet rund 30 Spielorte, große Häuser ebenso wie Heimstätten der freien Szene.

Der Abend gliedert sich organisatorisch in drei Abschnitte: Das Familienprogramm an mehreren Orten beginnt um 15 Uhr, das Hauptprogramm läuft von 20 bis Mitternacht, bevor der neue Tag mit der „Late Night Time“ in der Fruchthalle startet (bis 1.30 Uhr): Hier heißt es beispielsweise „Krüger rockt!“ (0.25-1 Uhr). Ohnehin dient die Fruchthalle (Fruchthallstraße 10) vielen als Dreh- und Angelpunkt. Nicht nur die Rosevalley Sisters mit ihrem Close Harmony Gesang der 30er und 40er Jahre kommen dorthin (20-20.25 Uhr). Das Luca Sestak-Trio (Luca Sestak, Johannes Niklas, Michael Goldman) steht für Spielfreude (21.10-21.40 Uhr, ebenfalls Fruchthalle). Sestak ist ein deutscher Pianist und Komponist, der gern mit Jazz, Klassik oder Pop experimentiert.

Brass Machine feiert Jubiläum

Als Haupt-Act tritt in der Fruchthalle die aus der Region stammende Brass Machine auf, eine große Soul-Rock-Pop-Coverband, charakteristisch ist ihre Bläser-Sektion (23.05-0.05 Uhr). Brass Machine wurde vor 25 Jahren gegründet und feiert das Jubiläum in Kaiserslautern mit neuem Programm und internationalen Hits von Blues bis Funk.

Wer an diesem Abend der vielen Möglichkeiten möglichst viel mitbekommen möchte, muss sich von gerade erst gewonnenen Eindrücken losreißen können. Eine farbenfrohe Station ist das Museum Pfalzgalerie: Die Freunde des mpk betreiben ab 18 bis 24 Uhr eine „Lounge Area“, eine Cocktail-Bar unter freiem Himmel. Dazu laufen Kurzführungen, Siebdruck entsteht im Foyer (ab 19 Uhr). Erneut ist am mpk Ingo Bracke zu Gast: Die Lichtkunst- und Tanzperformance mit den Tänzern Vincenzo Minervini und Mario Ngouen wurde für 22 Uhr, 22.30 sowie 23 Uhr angekündigt. Auch die Ostfassade des Rathauses illuminiert er. Ein Beispiel für einen neuen Veranstaltungsort ist das „42kaiserslautern“ (Eisenbahnstraße 42) mit einer immersiven 360-Grad-Installation.

Zu den Anlaufpunkten zählen aber auch das Union-Studio für Filmkunst, das Kurzfilme zeigt, der beleuchtete Japanische Garten, der Skatepark mit den „Skate Rats“ (ab 18 Uhr), ein Friseursalon, die Freimaurer-Loge, der Kunstraum Westpfalz ... Zu Fuß oder im „Lange-Nacht-Bus“, der mehrere Veranstaltungsstätten anfährt, ist das Publikum unterwegs. An Bord des Busses fahren zwei Musiker mit, spätabends gibt es einen unterhaltsam-erotischen „Bus-Burlesque“-Auftritt mit Marie Marschall alias Coco Clownesse.

Lange Nacht der Kultur, Kaiserslautern, Samstag, 13. Juni, Innenstadt, Hauptprogramm ab 20 Uhr, Familienangebot an einzelnen Stätten ab 15 Uhr (siehe Broschürenprogramm) – die Abendkasse in der Fruchthalle ist ab 17.30 Uhr geöffnet (Beginn hier 18 Uhr); die Eintrittsbändchen (16 € für Erw., 12 € ermäßigt; 13 € für Erw. mit RHEINPFALZ-Card) gibt es auch im Vorverkauf, etwa bei der Tourist-Information der Stadt, sowie online: eventim.de. Nur an den Abendkassen erhältlich: Familieneintrittsbändchen (39 €, max. zwei Erw. mit ihren Kindern) sowie ab 0 Uhr „Late-Night-Bändchen“ (6 Euro); Infos: www.kaiserslautern.de