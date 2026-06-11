Unter dem Motto „Erfindungen und Entdeckungen“ stehen in diesem Jahr die naturwissenschaftlichen Erlebnistage „Explore Science“ im Herzogenriedpark in Mannheim.

Neben Schulklassen und Kitas sind auch Familien dazu aufgerufen, an etlichen Stationen zu experimentieren, zu programmieren oder einfach das Bühnenprogramm mit Shows und Theater zu besuchen. Wer kommt, benötigt (kostenfreie) Eintrittskarten, die im Internet herunterzuladen sind. Alleine schon aus einem Grund wird die Großveranstaltung zur „runden Sache“: Die Klaus Tschira-Stiftung aus Heidelberg feiert mit „Explore Science“ in diesem Jahr „20 Jahre Naturwissenschaften zum Mitmachen“. Dampfmaschine, Roboter, Laser-Labyrinth: Die Themenvielfalt bezieht sich auf die „Mint“-Fächer, also auf Wissen aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Explore Science, Mannheim, Herzogenriedpark, Mi-So 17.-21. Juni, Mi-Fr 9-16 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr. Teilnahme kostenfrei, Infos und Tickets gibt es online hier: explore-science.de