Heinz Hellmich steht zwecks sprachlicher Fehltritte kurz vor dem jobverlust. Um zu beweisen, dass er kein „alter weißer Mann“ ist, lädt er seinen Chef zu einem Dinner nach Hause ein. Doch da läuft einiges schief ...

Familienvater Heinz Hellmich erlebt am eigenen Leib – oder vielmehr im Job –, wie schnell man ob der heutigen Sprachempfindlichkeit ins Straucheln geraten kann. Nach einigen ungeschickten Aussagen droht ihm in der Firma der Rausschmiss. Um zu beweisen, dass er kein „alter weißer Mann“ ist, lädt er seinen Chef und weitere Gäste zu einem Dinner nach Hause ein. Gemeinsam mit seiner Familie möchte er sich von seiner besten, politisch korrektesten Seite zeigen. Doch schon in den Vorbereitungen stolpert Heinz von einem Fettnäpfchen ins nächste und stellt fest, dass auch seine Frau Carla, die Kinder und Opa Georg wenig Harmonie ausstrahlen. Als schließlich alle am Tisch Platz nehmen, beginnt die Fassade der Familie zu bröckeln ...

Den Titelsong zur Komödie liefern die Fantastischen Vier mit „Weekendfeeling“. Im dazugehörigen Musikclip feiern die „Fantas“ das Leben, die Freundschaft, die Musik und ihre Fans – und verbinden ihre Performance in einem kleinen Berliner Club mit der Geschichte von Heinz Hellmich, der sich mit seinen 60 Jahren im wilden Berliner Nachtleben wiederfindet – familiäre Konsequenzen inklusive.

Der vielfach prämierte Regisseur Simon Verhoeven („Girl You Know It’s True“) inszeniert „Alter Weißer Mann“ als unterhaltsame Gesellschaftssatire und Gratwanderung zwischen überkorrektem Verhalten und dem trotzigen Drang des alten weißen Mannes, „noch sagen zu dürfen, was man denkt“. In der Hauptrolle brilliert Jan Josef Liefers, unterstützt von bekannten Gesichtern der deutschen Komödienlandschaft wie Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Elyas M’Barek, Meltem Kaptan und Denise M’Baye.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via YouTube. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

»Alter Weißer Mann«, Deutschland 2024, 114 Minuten, Regie: Simon Verhoeven, mit Jan Josef Liefers, Nadja Uhl, Elyas M’Barek, FSK: ab 6