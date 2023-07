Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pfalz ist, was Kerosinablässe angeht, Kummer gewöhnt. Doch dieser Fall ist besonders: Ein Flugzeug, unterwegs von Frankfurt nach Südafrika, dreht wegen eines technischen Defekts über Tunesien um, überfliegt das Mittelmeer und die Alpen und versprüht dann über der Pfalz 30 Tonnen Treibstoff, bevor es in Frankfurt landet. Wie die Lufthansa sich erklärt – und was das Wetter in Johannesburg mit dem Vorfall zu tun hatte.

Am vergangenen Donnerstag ging es für den Lufthansa-Flug LH572, gestartet am Mittwochabend in Frankfurt, unterwegs ins afrikanische Johannesburg, nach weniger als halber