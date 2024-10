Auf dem familienfreundlichen Radweg radelt man 33 Kilometer von Hinterweidenthal bis ins französische Wissembourg. Auf dem Weg finden sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten.

Als Ausgangspunkt der Tour dient der Bahnhof in Hinterweidenthal, einem kleinen Ort am Rand des Pfälzerwaldes. Damit bietet der Radweg auch Personen, die mit dem Zug anreisen, einen unkomplizierten Einstieg. Direkt vom Bahnhof aus weist eine Beschilderung mit der Beschriftung „Pamina Lauter“ den Weg. Sie zeigt eine radelnde Person in gelber Farbe auf blauem Untergrund.

Der Radweg unterquert zunächst die B10 und mündet auf die Hauptstraße Hinterweidenthals. Nach einer Überquerung der Bahngleise zweigt die Strecke in die Bahnhofstraße. Diese geht schließlich in die Straße „In den Birken“ über und verläuft von dort aus zunächst ein Stückchen entlang der Wieslauter.

Blick auf den Jungfernsprung vom Wieslauterradweg. Foto: Jasmin Awan

Entlang der Wieslauter und vorbei am Heufelsen

Gegenüber des Seniorenparkes Hinterweidenthal geht die Route linker Hand ab und führt eine Weile durch eine parkähnliche Anlage. Sie überquert dann die Wieslauter und passiert anschließend den imposanten Heufelsen. Nach einer weiteren Linksbiegung verläuft der Radweg auf einem asphaltierten Pfad bis nach Dahn. Neben der guten Beschilderung geben auch das plätschernde Gewässer der Wieslauter und die Bahngleise den Weg gewissermaßen vor.

Im Einklang mit Abenteuer und Entspannung

Weiter geht es bis nach Bruchweiler-Bärenbach. Dort lädt ein moderner Erlebnisspielplatz mit hoher Rutsche und zahlreichen weiteren Spielgeräten zum Toben ein. Danach führt der Weg nach Bundenthal. Nach der Durchquerung des Örtchens geht es weiter bis nach Bobenthal. Unterwegs gibt es einen malerischen Rastplatz. Ein kleiner Brückensteg sowie Wellnessliegen und Bänke verleihen dem Ort besonderen Charme und sorgen für eine entspannte Stimmung. An heißen Sommertagen lässt es sich in den umgebenden Wasserläufen auch erfrischen (das Wasser ist nicht tief, sodass man darin entlangwaten kann).

Über die deutsch-französische Grenze nach Wissembourg

Am Ortsende Bobenthals angekommen, zweigt die Route rechts in die Mühlstraße und an der nächsten Kreuzung links in die Lauterstraße ab. Durch den schattigen Wald geht es etwas abschüssig weiter bis zur deutsch-französischen Grenze.

Bizarre Felsenkulisse entlang des Wieslauterradweges. Foto: Jasmin Awan

Auf französischem Terrain angekommen, erreicht man zunächst das französische Dorf Weiler. Der Radwegbeschilderung folgend, geht es am Ortsende Weilers – circa 200 Meter vor dem Krankenhaus – rechts ab in Richtung Lauter. Der Lauter folgend führt die Route ganz bequem bis ins Stadtzentrum Wissembourgs.

Elsässischer Charme und französische Gaumenfreuden

Das Endziel der Tour, Wissembourg (oder: Weißenburg), bietet zahlreiche Attraktionen. Die Altstadt ist von gut erhaltenen Fachwerkhäusern, dem Lauterkanal und der eindrucksvollen Abteikirche Saint-Pierre-et-Paul geprägt. Historische Bauten und blumengeschmückte Straßen verleihen dem Ort den typisch elsässischen Charme.

Lauterkanal und historische Häuserfronten_Wissembourg. Foto: Jasmin Awan

Wer möchte, kann mit dem „Petit Train“, dem kleinen Touristen-Zug, an einer entspannten Stadttour teilnehmen und sich zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt informieren.

Zahlreiche Restaurants und Cafés laden zu kulinarischen Genüssen ein. Von Flammkuchen über Quiche bis hin zu französischen Patisserie-Spezialitäten – das örtliche Gastro-Angebot lässt Gourmet-Herzen höher schlagen.

Parkanlagen zum Verweilen in Wissembourg. Foto: Jasmin Awan

Bequeme Rückreise per Bahn

Wer die Tour in Wissembourg beendet, kann die Rückreise ganz bequem per Bahn antreten. Der Bahnhof von Wissembourg bietet regelmäßige Verbindungen nach Deutschland an.

Pittoreske Innenstadt Wissembourgs. Foto: Jasmin Awan

Fazit: Eine Radtour für Naturfreunde, Kulturliebhaber und Gourmets

Wer die Natur entspannt genießen und gleichzeitig kulturelle Eindrücke sammeln möchte, kommt beim Wieslautertal-Radweg auf seine Kosten. Der flache Streckenverlauf, die zahlreichen Rastplätze, Erlebnisspielplätze und idyllischen Aussichtspunkte machen die Tour zu einem idealen Ausflug für Familien und Freizeit-Radfahrer.