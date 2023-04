Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der kommenden Woche will die Landesregierung bekannt geben, wann und unter welchen Bedingungen Freizeitparks wieder öffnen dürfen. Wir haben den Verwaltungsleiter des Holiday-Parks in Haßloch gefragt, welche Folgen die Krise für sein Unternehmen hat und wie ein Besuch unter den erhöhten Hygieneauflagen aussehen könnte.

Herr Beitz, in Nordrhein-Westfalen dürfen Freizeitparks ab dem 11. Mai wieder öffnen, in Rheinland-Pfalz will die Landesregierung erst nächste Woche ihren Stufenplan vorlegen. Was halten Sie davon?