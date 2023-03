Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es wird eng in den Flüchtlingsunterkünften in der Pfalz. Es gibt kaum geeignete Wohnungen und mancherorts fehlen Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften. Was Land und Kommunen nun tun wollen, um das Problem zu lösen – ein Überblick.

Rheinland-Pfalz hat laut Gemeinde- und Städtebund (GSB) in diesem Jahr rund 57.000 Geflüchtete aufgenommen. Das System sei jedoch darauf ausgelegt, jährlich nur zwischen 6000