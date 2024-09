Uwe Leitheiser arbeitete 43 Jahre lang als Polizist. Seine Welt geriet durcheinander, als er bezichtigt wurde, eine illegale Waffe gekauft zu haben. An dem Vorwurf war nichts dran. Also wollte Leitheiser vom Dienstherrn seine weiße Weste wieder haben. Doch der antwortet mit Disziplinarverfahren. Jetzt macht er Leitheiser für RHEINPFALZ-Artikel verantwortlich.

Am frühen Morgen des 5. April 2022 klingelte es am Privathaus des Polizeibeamten Uwe Leitheiser in einem Ort im Landkreis Kaiserslautern. Es war nicht der Brötchenbote,