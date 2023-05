Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag ist der Startschuss in den zwölf Impfzentren in der Pfalz gefallen – mit einigen Problemen. An vielen Stellen ist man von der maximal möglichen Leistung noch weit entfernt. Es mangelt an Vakzin. Über 120 000 Menschen im Land warten auf ihren Impftermin. Die CDU-Opposition spricht von einer überforderten Gesundheitsministerin.

Um 9 Uhr ging das Impfzentrum Donnersbergkreis in der Stadthalle in Kirchheimbolanden am Donnerstagmorgen in Betrieb. Die erste Impfkandidatin: die 93-jährige Ruth Köster aus