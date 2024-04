Mit der neuen RHEINPFALZ-App können Sie nicht nur die aktuellsten Artikel und Ticker lesen, Spiele spielen oder in verschiedene Podcasts reinhören. Es gibt auch die Kontofunktion, und die ist vor allem vor der Urlaubszeit hilfreich.

Die Urlaubszeit steht an und Sie wollen verhindern, dass Ihr Briefkastenwährend Ihrer Abwesenheit mit Zeitungen überquillt? Kein Problem. Mit der neuen RHEINPFALZ-App gibt es im Menü unter „Mein Konto“ die Möglichkeit, einen Urlaubsservice einzurichten. Einfach auf „Service verwalten“ klicken und im nächsten Schritt unter dem Feld „Aktion“ bestimmen, was mit Ihrer Tageszeitung während des Urlaubes oder eines Klink- oder Kuraufenthaltes geschehen soll.

Die Auswahl reicht dabei vom Spenden der Zeitung an ein Leseförderungsprojekt, über die Umleitung an Bekannte ohne Abo, bis zu Nachsendungen in den Urlaubsort oder eine Klinik-oder Kuradresse innerhalb Deutschlands. Eine weitere Alternative wäre es, die Zeitungen sammeln zu lassen und Ihnen als Paket zu liefern, sobald Sie wieder zu Hause sind.

Digital haben Sie natürlich weiterhin jederzeit Zugriff auf alle 13 Lokalteile und Dienste. Außerdem können Sie, ebenfalls unter der Kategorie „Mein Konto“, Newsletter wie den Fahrrad-, den FCK- oder den Familien-Newsletter abonnieren. Wenn etwas nicht funktioniert, ist es außerdem möglich, über die Funktion „Reklamation“ um Hilfe zu bitten und auf die Fehlfunktion hinzuweisen.

Bei Änderungen Ihrer E-Mail-Adresse oder einer Passwortänderung, können Sie zukünftig die Funktion „Anmeldedaten ändern“ verwenden. Mit nur wenigen Klicks wird die neue E-Mail-Adresse dann erfasst. Ähnlich einfach ist das Bearbeiten Ihrer persönlichen Daten, die Sie unter „Kundendaten“ bearbeiten können.