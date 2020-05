Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat einen Stufenplan vorgestellt, um die Corona-Beschränkungen in den verschiedenen Lebens- und Wirtschaftsbereichen nach und nach zu lockern.

Die schrittweisen Öffnungen sind oft mit Auflagen verbunden. Dazu zählt laut Landesregierung etwa, ein Hygienekonzept vorzulegen. Weiter schlägt sie unter anderem Zugangskontrollen, Abstandsregeln, das Tragen von Schutzmasken und weitere Regeln vor. Noch sind aber nicht alle Auflagen festgelegt: Während es für die Gastronomie und Hotellerie bereits Hygieneregeln und Handreichungen gibt, werden die Auflagen für die Öffnung der Kultureinrichtungen in den nächsten Tagen und Wochen mit den Akteuren entwickelt, heißt es bei der Landesregierung. Die kommenden Öffnungen im Überblick:

Bildung und Erziehung:

Die Kitas in Rheinland-Pfalz sind in einer erweiterten Notbetreuung geöffnet. Laut der Landesregierung bedeutet das, dass alle Kinder, deren Eltern es wünschen, die Kita besuchen können. Sie will außerdem in Absprache mit den Trägern Anfang Juni in einen eingeschränkten Regelbetrieb gehen. Die häusliche Kinderbetreuung mit einer Tagesmutter ist unter Auflagen möglich.

In den Schulen finden eine Notbetreuung und der Präsenzunterricht mit Auflagen und im eingeschränkten Rahmen statt. Am 25. Mai und 8. Juni soll der Unterricht dann für weitere Klassenstufen geöffnet.

An den Hochschulen sind Präsenzveranstaltungen in Kleingruppen möglich, zum Beispiel Labore. Vorlesungen und Seminare finden im Rahmen der universitären Selbstverwaltung digital statt. Seit dem 13. Mai können die Hochschulen selbst entscheiden, ob sie eine schrittweise Erweiterung der Präsenzveranstaltungen vornehmen.

In Einrichtungen der Erwachsenenbildung, der beruflichen Bildung sowie in privaten Bildungseinrichtungen, aber auch zum Beispiel die Umwelt- und Naturbildung, sind seit dem 13. Mai Präsenzveranstaltungen mit Auflagen möglich.

Wirtschaft:

Alle Dienstleistungen, bei denen ein direkter Personenkontakt vermieden werden kann (etwa Paketdienste, Wäscheservice), sind möglich.

Personennahe Dienstleistungen der Friseure und Fußpflege sind möglich. Hinzu kommen ab dem 13. Mai Massagesalons, Solarien, Nagel-, Tattoo-, Kosmetik- und Piercingstudios.

Der Präsenzhandel ist geöffnet (Supermärkte, Möbelhäuser, Fahrradläden, etc.).

Messen sind derzeit geschlossen und können in einem ersten Schritt mit Auflagen am 10. Juni geöffnet werden.

Die Gastronomie ist ab dem 13. Mai mit Auflagen und ohne Nutzung der Barbereiche geöffnet.

Diskotheken und Clubs sind derzeit geschlossen. Wann sie wieder öffnen dürfen, ist noch unklar.

Hotels und Ferienwohnungen werden ab dem 18. Mai unter Auflagen geöffnet.

Das Camping wird ab dem 13. Mai für Dauercamper und ab dem 18. Mai für weitere Camper unter der Auflage einer eigenen Sanitäranlage des Benutzers wieder geöffnet. Ab dem 10. Juni wird es auch ohne eigene Sanitäranlage des Benutzers möglich sein, zu campen.

Reisebus- und Schiffsreisen sowie Gruppenfreizeiten können ab dem 24. Juni mit Auflagen wiederaufgenommen werden. Hier gilt es bei der Zielauswahl, die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes sowie die Einschränkungen des Reiseverkehrs zu berücksichtigen.

Sport und Freizeit:

Spielplätze sind unter Auflagen geöffnet.

Sport in öffentlichen Außensportanlagen ist ab dem 13. Mai für den Individualsport und für Mannschaftssport unter Auflagen möglich. Zwingend ist es, dass kein direkter Kontakt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer stattfindet.

Sport in Innensportanlagen (z.B. Fitnessstudios, Tanzschulen) ist derzeit nur in Ausnahmefällen möglich. Unter spezifischen Auflagen sollen ab dem 27. Mai diese Sportanlagen wieder öffnen, wobei Wettkampfsituationen oder die Wettkampfsimulation untersagt bleiben. Auch Kurse wie „Bauch-Beine-Po“ sind noch nicht gestattet.

Freibäder sind derzeit geschlossen und öffnen mit Auflagen am 27. Mai.

Hallenbäder, Saunen und Wellnessbereiche sind derzeit geschlossen. Eine Wiedereröffnung ist am 10. Juni mit Auflagen möglich.

Freizeitparks können ab dem 10. Juni wieder öffnen.

Derzeit sind die Außenanlagen von Tierparks und Zoos mit Auflagen geöffnet. Ab dem 10. Juni wird es auch möglich sein, die Innenbereiche zu öffnen.

Zirkusse und Spezialmärkte (z.B. Flohmarkt) können ab dem 27. Mai mit Auflagen öffnen, wenn sie draußen stattfinden. Ab dem 10. Juni wird es auch möglich sein, sie mit Auflagen drinnen stattfinden zu lassen.

Spielbanken und Spielhallen können mit Auflagen ab dem 27. Mai wieder öffnen.

Internetcafés können ab dem 18. Mai mit Auflagen öffnen.

Kultur:

Kirchen und Religionsgemeinschaften können ihre Gottesdienste unter Auflagen feiern. Für Weltanschauungsgemeinschaften gelten analoge Regelungen.

Museen, Gedenkstätten, Galerien, Schlösser und Ausstellungen sind seit dem 11. Mai unter Auflagen wieder geöffnet.

Kinos können ab dem 27. Mai mit Auflagen geöffnet werden.

Theater, Konzerthäuser, Opern und Kleinkunstbühnen sind derzeit geschlossen. Sie können ab dem 27. Mai mit spezifischen Auflagen unter der Voraussetzung geöffnet werden, dass zunächst keine Chöre, Gesänge oder ähnliche Tätigkeiten mit erhöhtem Infektionsrisiko stattfinden.

Veranstaltungen:

Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Wein-, Schützenfeste, Kirmes-Veranstaltungen sind derzeit untersagt. Eine Wiedereröffnung ist derzeit noch offen.

Veranstaltungen im Außenbereich können ab dem 27. Mai im Außenbereich mit einer Personenbegrenzung von 100 stattfinden, ab dem 10. Juni wird die Personenbegrenzung auf 250 angehoben.

Veranstaltungen im Innenbereich können ab dem 10. Juni mit einer Personenbegrenzung von 75 stattfinden, ab dem 24. Juni wird die Personenbegrenzung auf 150 angehoben.

Gesundheit und Pflege:

In Alten- und Pflegeheimen sowie Wohnheimen für Menschen mit Behinderung sind Besuche in begrenztem Umfang und mit Auflagen möglich.

Tagesstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM, SPFZ, BfW) sind mit Auflagen geöffnet.

Die Tagespflege ist mit einem reduzierten Angebot in Verantwortung des Trägers geöffnet.

In Krankenhäusern sind Besuche in begrenztem Umfang und mit Auflagen möglich.

Verkehr:

Im ÖPNV und SPNV sind Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen.

Fahrschulen und Flugschulen sind ab dem 13. Mai unter Auflagen wieder geöffnet.

Weitere Gewerbe:

Bordelle und Prostitutionsgewerbe sind derzeit geschlossen. Wann eine Wiedereröffnung stattfinden kann, ist noch unklar.