Teure Tickets, kurze Show: Viele Fans in Istanbul buhten Travis Scott aus, denn sein Auftritt fiel deutlich kürzer aus als erwartet. Auch sein verhülltes Gesicht sorgte für Unmut.

Istanbul (dpa) - Ein Auftritt des US-Rappers Travis Scott in Istanbul hat türkische Fans verärgert. Viele von ihnen beschwerten sich etwa in sozialen Medien darüber, dass der Musiker am Sonntagabend nur rund 20 Minuten auf der Bühne stand. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mitteilte, betrat Scott die Bühne bereits mit einer Stunde Verspätung.

Das Konzert, das in der Eventlocation «Tersane Istanbul Grand Factory» stattfand, hatte schon seit Monaten für große Vorfreude gesorgt und zog Tausende von Besuchern an.

Teure Tickets - kurze Show

Für die streng limitierte Zahl an Tickets mussten sich Fans im Vorhinein registrieren. Die günstigsten Tickets kosteten 30.000 Lira - fast die Höhe des monatlichen Mindestlohns in der Türkei und umgerechnet 560 Euro. In der Ankündigung hieß es, Scott werde in Istanbul einen Auftritt hinlegen, «der über ein klassisches Konzert hinausgeht» und eine «Club-Atmosphäre» herstelle. Vor Scotts Auftritt wurde bereits über mehrere Stunden ein DJ-Set gespielt.

Auf Videos, die nach dem Konzert in den sozialen Medien geteilt wurden, waren Buhrufe enttäuschter Fans zu hören. Einige Teilnehmer kritisierten Scott zudem dafür, dass sein Gesicht während des Auftritts größtenteils durch Kleidung und Accessoires verdeckt war. Wie die Zeitung «Birgün» berichtet, vermuteten einige Fans deshalb sogar einen «Fake Travis».

Der Künstler selbst hat sich bisher nicht zu der Kritik geäußert.