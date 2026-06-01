Seit 2019 zeigen sich «Matrix»-Star Keanu Reeves und die Künstlerin Alexandra Grant in der Öffentlichkeit. Nun sprachen sie über ihre Beziehung.

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Keanu Reeves («Matrix») und die Künstlerin Alexandra Grant sind nach eigenen Worten glücklich zusammen - was sich bei Grant auch in ihrer Kunst bemerkbar macht. «Ich würde definitiv sagen, dass meine Gemälde fröhlicher werden», sagte die 53-Jährige dem Promiportal «People» bei einer Gala in Los Angeles auf die Frage, inwiefern ihre Liebe ihre Kunst verändert habe.

Reeves (61) antwortete, dass er nicht sicher sei, ob sich etwas geändert habe. Auf die Frage, ob es leicht sei, die Künstlerin zu lieben, antwortete er mit einem herzlichen «Ja». Grant hatte kurz zuvor bereits Einblicke in ihre Beziehung gegeben: Reeves sei bei seinem Feedback für ihre Arbeit immer sehr vorsichtig. «Und ich würde dasselbe von mir behaupten.»

Reeves spricht kaum über sein Privatleben, verheiratet war er nie. Seit 2019 zeigt sich der «Matrix»-Star in Begleitung von Grant. Die Beziehung sorgte anfangs für viel Gesprächsstoff. Manche irritierte etwa, dass Grant ihr Haar grau trägt.