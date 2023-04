Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Interesse am Stierkampf in Spanien lässt nach. Was Tierschützer freut, besorgt eine Branche, die sich als Hüterin einer jahrhundertealten Tradition versteht. Wie sich Toreros und Züchter gegen den Niedergang stemmen.

Wer mit dem Auto nach Spanien kommt, kann sie nicht übersehen: die riesigen Stiere, die auf 14 Meter hohen Werbetafeln an den Autobahnen prangen. Die Stiere sind Spaniens berühmtestes Markenzeichen.