Eine grenzüberschreitende Rettungsaktion hat einen nach Sachsen ausgebüxten Hund wieder mit seinem Frauchen in Tschechien vereint. Wegen der Corona-Beschränkungen durfte die tschechische Besitzerin nicht auf die andere Seite der Grenze, wo sie ihren Hund Edy über sein GPS-Halsband geortet hatte, wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mitteilte. Auf Bitte der Frau machten sich Beamte auf die Suche.

In Großschönau im Landkreis Görlitz entdeckte eine Streife den Ausreißer auf der Hauptstraße. Als die Beamten nach ihm riefen, machte Edy umgehend kehrt und sprang in den Polizeiwagen. Direkt an der Grenze konnte Frauchen dann ihren Hund wieder in Empfang nehmen. Seit Sonntag gelten zwischen Tschechien und Deutschland verschärfte Einreisebeschränkungen.