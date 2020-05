Sebastian Fitzek: Thriller-Autor gruselt sich vor Bier und Kaffee

Thriller-Autor Sebastian Fitzek reagiert auf gewisse Alltagsgeräusche empfindlich. „Wenn Bier ins Glas gegossen wird, wie in der Fernsehwerbung: Dieses Geräusch hasse ich“, sagte der 48-Jährige. Er selbst trinke auch nicht gerne Bier. „Ich kann auch nicht leiden, wenn Leute minutenlang mit dem Löffel ihren Kaffee umrühren. Das setzt bei mir ein kleines, völlig unberechtigtes Aggressionspotenzial frei.“ Er möge dagegen Geräusche, die Gemütlichkeit suggerieren, wie das Knistern eines Kamins und das Prasseln von Regen an eine Scheibe. „Es gibt nichts Schöneres, dabei mit einem Buch und einer nicht umgerührten Tasse Kaffee neben dem Fenster zu sitzen.“

Judi Dench: Mit 85 Jahren auf der Titelseite der „Vogue“

Die britische Schauspielerin Judi Dench ist erstmals auf dem Cover der britischen Illustrierten „Vogue“ zu sehen – und stellt damit gleich einen Rekord auf. Die 85-Jährige ist die älteste Person, die jemals auf der Titelseite des Modemagazins abgebildet wurde, wie die Redaktion in einem Beitrag für die Juni-Ausgabe schrieb. Auf dem Cover trägt die Schauspielerin ein Outfit von Dolce & Gabbana. In der Ausgabe wurde sie über das Älterwerden befragt: „Ich mag es überhaupt nicht. Ich denke darüber nicht nach. Ich möchte darüber nicht nachdenken. Sie sagen, Altern sei Einstellungssache … es ist schrecklich“, sagte Dench.

Janine und Philip Scholz: Hochzeit im Autokino

Jaworte in Zeiten von Corona: In einem Düsseldorfer Autokino haben am Dienstag drei Paare geheiratet. Zuerst gaben sich Janine und Philip Scholz auf der mit weißen Blumen geschmückten Bühne das Jawort, während die Familien des Brautpaares aus 30 Autos zuschaute. Getraut wurden sie von Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der durch eine Kunststoffscheibe von dem Paar getrennt war. Diese Umstände habe sie gar nicht wahrgenommen, „ganz ehrlich“, sagte die weiß gekleidete Braut Janine hinterher. Der Bräutigam berichtete, „wir sind superglücklich, dass es so abgelaufen ist“. Die beiden Anhänger des Fußballclubs Fortuna Düsseldorf trugen nach der Zeremonie Schutzmasken mit dem Emblem des Vereins. Im Anschluss wurden zwei weitere Paare von einem Standesbeamten getraut. Im Standesamt hätten wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen die Familienmitglieder außen vor bleiben müssen. Im Autokino konnten die Gäste dagegen zusehen und die Trauung außerdem über das Autoradio verfolgen.