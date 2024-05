Vor allem ihren Kindern, aber auch sich selbst einen guten Zuschauerplatz sichern: Dazu haben sich am Donnerstag etliche Besucher schon eine halbe Stunde vor dem Start des 20. Entenrennens auf der Isenach am Ufer der westlichen Gerberstraße eingefunden. Am Ende ging die Zuschauerzahl bei dem Spektakel in die Hunderte.

„Da hinten werden die Enten reingelassen und dann kommen sie hier durch“, erklärte ein Papa seinem Sohn an der Stelle in der Gerberstraße, an der der Bach wieder ans Licht kommt. Um 14.30 Uhr fiel der Startschuss. Gut fünf Minuten später eilten Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU), Weinprinzessin Denise Stripf und Stefan Langer, designierter Vorstand der VR Bank Mittelhaardt, vom Start herbei und nahmen ihre Position am Ziel an der Ecke Weinstraße Nord ein.

Um 14.40 Uhr kamen die ersten Enten mit hohem Tempo aus der Unterführung herausgeschossen. Sofort „seilten“ sich ein paar Entchen in die seitliche Bucht ab, einige legten sogar den Rückwärtsgang ein, bis die Strömung sie wieder in die richtige Richtung stellte. Zwischen dem Spitzenfeld und dem Hauptfeld war etwas Abstand.

Das Schlusslicht trödelt

Derweil wurde der in der Sonne schön gelb leuchtende Ententeppich am Gatter hinter dem Ziel immer größer. Einige Helfer mit langen Stangen schubsten die Schwimmtiere, die sich in seitliche Buchten verdrückt hatten, zurück in das fließende Wasser. Um 14.55 Uhr war der Spaß vorbei, Sieger und Letzter, der solo angetrödelt kam und auch einen Preis bekam, standen fest.

Jonas (7) beobachtete das Rennen sichtlich interessiert. Er wollte auch mitmachen, aber seine Oma hatte die Teilnahme verbummelt, wie sie zugab. „Das Wasser war ganz schön kalt, aber es hat aber Spaß gemacht“, sagte Weinprinzessin Denise auf dem Weg zur Preisverleihung auf dem Schlossplatz. Das Entenrennen sei schon etwas Besonderes, fand sie.

Mit 1982 Exemplaren seien alle Enten ausverkauft gewesen, berichtete Bürgermeisterin Bauernschmitt. Sie hätten 344 Meter Rennstrecke hinter sich gebracht. In den 20 Jahren, die es das Entenrennen nun schon gebe, seien 60.000 Euro gesammelt worden, mit Kinder- und Jugendprojekte unterstützt wurden, erklärte die Stadtchefin. Umso mehr sei das Rennen „eine wunderbare Gaudi“.

Einige Enten hätten unterwegs ein „bisschen Hilfe gebraucht“, und auf der Zielgeraden habe es unter den Siegern ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben. Anschließend gaben Bauernschmitt, Christine Michler, Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins, Weinprinzessin Denise und Langer die Sieger bekannt. Der Gewerbeverein verloste unter allen Teilnehmenden 30 Bad-Dürkheim-Gutscheine im Wert von je 15 Euro. Die gesamte Gewinner-Liste ist einzusehen im Internet unter www.bad-duerkheim.de/ entenrennen.