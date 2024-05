Am zweiten Maiwochenende lädt der Katholische Musikverein Hochdorf wieder zu seinem traditionellen Musikfest ein. Los geht es bereits am Freitag mit einer Grand-Malör-Nacht (Einlass ab 19 Uhr). Am 11. Mai startet der Abend um 18.30 Uhr mit einem musikalischen Marsch der Aktiven Kapelle durch Hochdorf. Ab 20 Uhr steht „Einer wird gewinnen!“ auf dem Programm: In diesem Jahr spielen Musikvereine aus Bobenheim, Lemberg und Osthofen um die Gunst des Publikums, das seinen Favoriten wählen darf. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Zum Mittagessen um 12 Uhr spielt die Blaskapelle Assenheim auf. Um 15 Uhr zeigen bei „Jugend in Concert“ das Jugendorchester und die Flötengruppen ihr Können. Zum Ausklang des Tages spielt ab 17 Uhr Acoustic4you. Zum Finale am Montag, 13. Mai, sorgt ab 19 Uhr der Gastgeber, der Katholische Musikverein Hochdorf, selbst noch einmal für Stimmung. Ab 18 Uhr findet dann auch das traditionelle Haxenessen wieder statt.