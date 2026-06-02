Nicht für die große Bühne, sondern aus Freude am Experimentieren: Oimara denkt über englische Songs nach. Sein Partysong «Wackelkontakt» begeisterte im letzten Sommer viele Menschen.

Tegernsee (dpa) - Der bayerische Liedermacher Oimara kann sich vorstellen, englische Lieder zu machen. Er sei experimentierfreudig, sagte der 34-Jährige, der mit bürgerlichen Namen Beni Hafner heißt. «Ich könnte mir schon vorstellen, die eine oder andere englische Nummer zu machen – allerdings nicht mit dem Ziel einer internationalen Karriere, sondern einfach nur aus Spaß und Freude», sagte er in einem Interview mit der «Augsburger Allgemeinen».

Sein Partysong «Wackelkontakt» lief bei vielen Leuten im vergangenen Sommer rauf und runter. Viele Millionen Mal wurde der Schlager über eine flackernde Lampe, die als Metapher für durchfeierte Nächte dient, angehört. Er stand sieben Wochen lang auf dem ersten Platz der Single-Charts.