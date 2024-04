Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Auferstanden aus der Asche: Vor fünf Jahren zerstörte ein Feuer die Pariser Kathedrale Notre-Dame. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, sie bis 2024 wieder aufzubauen. Das erschien damals unvorstellbar.

Was haben Sie am Abend des 15. April 2019 gemacht? In Paris und weit darüber hinaus können sehr viele Menschen diese Frage beantworten. Sie erinnern sich genau an den Moment, in dem sie erfuhren,