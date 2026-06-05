Die Deutsche Bahn schickt einen besonderen ICE auf die Strecke: Der Zug trägt künftig den Namen «Knuffingen».

Hamburg (dpa) - Die Deutsche Bahn hat einen ICE 4 zum 25-jährigen Bestehen des Miniatur Wunderlands auf den Namen «Knuffingen» getauft. Der Zug soll künftig mit einem Jubiläumsdesign für die Hamburger Modellbahnausstellung werben und durch Deutschland sowie die Schweiz fahren. Die Taufe fand am Bahnhof Hamburg-Altona statt.

Der ICE erhielt ein Sonderdesign mit Figuren aus der Modellbahnwelt. «Das ist ein Märchen, was hier heute passiert», sagte Miniatur-Wunderland-Mitgründer Frederik Braun bei der Zugtaufe. Er und sein Bruder seien für die Ehrung «wahnsinnig dankbar».

«Knuffingen» ist die fiktive Hauptstadt im Miniatur Wunderland. Das Museum in der Hamburger Speicherstadt gilt als die größte Modelleisenbahn der Welt und zählt laut eigenen Angaben zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands.