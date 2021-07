Eine der größten portugiesischen Befestigungsanlagen in Afrika ist Fort Jesus am Indischen Ozean in Mombasa. Im 16. Jahrhundert bewachte die gewaltige Festung die Zufahrt zu Kenias größter und wichtigster Hafenstadt. Das Fort Jesus liegt auf der Insel Mombasa und wurde im Jahr 1593 von den Portugiesen unter Philipp II. errichtet. Es diente nicht nur der Überwachung der zu- und abfahrenden Schiffe von Mombasa, sondern war auch wichtiger Handelsstützpunkt Portugals auf dem Seeweg nach Indien. Heute beinhaltet es ein Nationalmuseum über die Geschichte der kenianischen Küste und den Sklavenhandel berichtet. Erkannt hat es unter anderen Gunter Karch aus Sulzbachtal (Landkreis Kaiserslautern); an ihn geht entsprechend in dieser Woche unser RHEINPFALZ-Handtuch.