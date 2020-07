Happy End für Flüchtlingskater Pupi: Das sechs Monate alte Tier hat die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer in einem Flüchtlingsboot mit seinem tunesischen Besitzer überlebt.

Der orange-weiß getigerte Kater traf am 1. Juli auf Lampedusa ein, wie der Bürgermeister der italienischen Insel, Toto Martello, am Mittwoch auf Facebook schrieb. Eine Untersuchung in einer Tierklinik habe ergeben, dass Pupi bei guter Gesundheit sei, erklärte Martello. Allerdings muss er nun für sechs Monate in Tollwut-Quarantäne. Eine Frau aus Lampedusa bot an, sich um das Kätzchen zu kümmern.

„Das ist eine Geschichte, die einigen vielleicht unwichtig erscheint“, so Martello. Aber sie mache deutlich, wie viele Verfahren und „manchmal völlig unerwartete“ Aufgaben für die Behörden mit der Ankunft der Migranten einhergingen. „Auch wenn es eine kleine Geschichte ist, bin ich froh, dass sie ein Happy End hat.“