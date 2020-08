Der am 13. August in Amsterdam bei einem Polizeieinsatz erschossene 23-jährige war nach Angaben der „Bild-Zeitung“ der Fitness-Influencer Sammy B. aus dem hessischen Wetzlar.

Laut dem Bericht war B. in Amsterdam, um seinen Geburtstag zu feiern. Am vergangenen Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr sei eine Polizeistreife im Westen der Stadt auf ihn aufmerksam geworden, weil er nur leicht bekleidet und mit einem Messer in der Hand durch die Straßen irrte. Nach Angaben der Polizei habe er nicht auf ihre Ansprache reagiert und dann gedroht, sich mit dem Messer das Leben zu nehmen. Bei der Festnahme habe der junge Mann um sich gestochen, daraufhin hätten die Beamten auf ihn geschossen. Er sei wenige Stunden später im Krankenhaus gestorben.

In einem Video des Vorfalls ist zu sehen, wie sich ein Polizist mit einem Diensthund von hinten an B. heranpirscht, der von anderen Beamten mit lauten Rufen abgelenkt wird. Als der Hund zupacken soll, ignoriert das Tier jedoch das spätere Opfer und läuft an ihm vorbei, der Hundeführer schlägt daraufhin mit der Faust zu. Die Situation eskaliert, es sind Angstschreie zu hören, wenig später Schüsse. Als der missglückte Zugriff beginnt, scheint B. jedoch lediglich mit Selbstverletzung zu drohen und befindet sich nicht in einer aggressiven Vorwärtsbewegung.

Sammy B. gab auf der Plattform Instagram Fitness- und Lifestyle-Tipps, rund 170.000 Menschen haben sein Profil abonniert. Laut Eigenbeschreibung wollte er „Männern helfen, ein selbstbewusstes Verhältnis zu ihrem Körper“ zu entwickeln. In einem seiner letzten Videos von Anfang August steht er im Garten seiner Großmutter und spricht sich gegen Aggressivität und Machismus aus. Echte Männer, so rät der muskelbepackte Influencer seinen Followern, zeigten auch mal „ihre weiche Seite“.

Laut der Polizei Amsterdam wird der Vorfall untersucht. Dies ist in den Niederlanden üblich, wenn Polizisten ihre Dienstwaffen abfeuern.