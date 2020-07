Ein Fernsehteam hat laut Kreispolizei Gütersloh einen Einsatz der Ordnungshüter am Privathaus des Unternehmers Clemens Tönnies verursacht. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (DPA). Wie eine Sprecherin der Polizeibehörde am Donnerstag erklärt habe, werde nach dem Vorfall vom Dienstagnachmittag in Rheda-Wiedenbrück wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Ein Tönnies-Sprecher habe der Deutschen Presse-Agentur gesagt, es sei zu einer „rechtswidrigen und äußerst abstoßenden Aktion eines Fernsehteams gekommen“.

Drei Personen hätten dem Gesellschafter aufgelauert und ihn laut Tönnies-Sprecher in einem Auto bis zu seinem Wohnhaus verfolgt. „Dabei drangen sie mit ihrem Fahrzeug auch auf das Privatgrundstück von Herrn Tönnies ein und blockierten teilweise seinen Wagen“, wird der Sprecher zitiert. Sie hätten dabei pausenlos gefilmt. Es sei Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Nötigung gestellt worden. „Wir stehen in engem Kontakt mit Polizei und Ordnungsbehörden, die aufgrund von Morddrohungen die Gefährdungsbeurteilung verschärft haben“, habe der Sprecher gesagt.

Wann am Hauptstandort des Fleischproduzenten Tönnies in Rheda-Wiedenbrück die Produktion wiederaufgenommen werden kann , ist noch unklar.