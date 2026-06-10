Die Bestseller-Romanze «Every Year After» startet als Serie. Kann die auf Booktok gefeierte Geschichte auch auf dem Bildschirm überzeugen?

New York (dpa) - Percy und Sam sind ein Paar wie aus dem Bilderbuch. Über Jahre lernen sie sich in den Sommern kennen, die Percy mit ihrer Familie in einem kleinen pittoresken Örtchen namens Berry's Bay verbringt und an dem Sam zu Hause ist. Die tiefe und jahrelange Jugendfreundschaft zwischen den beiden wird schließlich zu Liebe, die eine große Romanze zu werden verspricht - wäre da nicht Percys Geheimnis.

«Every Year After» packt die Geschichte aus Carley Fortunes erfolgreichem Liebesroman «Fünf Sommer mit dir» in ein Serienformat. Ihren Anfang nimmt die Geschichte Jahre nach einem Kontaktabbruch zwischen Percy (Sadie Soverall) und Sam (Matt Cornett). Percy arbeitet im Journalismus und ist auch mit Ende 20 nicht über Sam hinweg. Ihr Liebesleben besteht aus kurzweiligen Flirts, eine Beziehung hat sie seit ihm nicht mehr gehabt.

Herzschmerz in der märchenhaften Provinz

Als Percy eines Abends einen Anruf von Sams Bruder Charlie erhält und vom Tod seiner Mutter erfährt, entscheidet sie sich kurzerhand, nach Berry's Bay - dem Ort ihrer Jugendliebe - zurückzukehren. Mit Freundin Chantal bricht sie auf, zunächst, um Frieden mit der Vergangenheit zu schließen.

Doch ihre Begegnung mit Sam belebt die Gefühle ihrer ersten großen Liebe wieder. Der verborgene Wunsch, Sam zurückzugewinnen, zerbricht, als er ihr seine neue Freundin vorstellt - vorerst zumindest. Was folgt, ist ein Wechsel zwischen Gegenwartsszenen aus einer Woche in Berry's Bay im Voraus der Beerdigung und Rückblenden auf zurückliegende Sommer in der märchenhaften kanadischen Provinz.

Tun sie's oder tun sie's nicht?

«Every Year After» ist ab Mittwoch auf Prime Video verfügbar und umfasst acht Episoden. Die Spannung versucht die langsam erzählte Liebesgeschichte vor allem aus einem klassischen Erzählmuster zu ziehen, nämlich aus der Frage, ob die beiden wieder zueinanderfinden oder nicht. Das bedeutet etliche sehnsüchtige Blicke und langes Anschmachten. Als unterhaltsame Urlaubslektüre kann man sich das gut vorstellen, auf dem Bildschirm wirkt es teilweise etwas kitschig und melodramatisch statt romantisch.

Neben der weitgehend unglücklichen Liebesgeschichte von Percy und Sam erzählt die Serie auch von anderen Formen des Herzschmerzes. So gerät Percys Freundin Chantal zunehmend ins Zweifeln an ihrer Beziehung, in der sie sich mütterlich um ihren Freund kümmert. Und auch Delilah, die großen Wert auf Äußerlichkeiten legt, erleidet mit ihren Vorstellungen von Liebe Schiffbruch.

Erfolg auf Booktok

Im Buchhandel hat der sogenannte Romance-Boom seit 2020 Liebesgeschichten wieder ins Zentrum des Marktes gerückt - im Streaming erleben das Genre und Buchadaptionen ebenfalls einen neuen Aufwind. Auch die Buchvorlage zu «Every Year After» war auf Booktok - der Buch-Community auf der Social-Media-Plattform Tiktok - ein voller Erfolg. Der Roman der kanadischen Schriftstellerin Fortune hielt sich über Wochen auf der Bestseller-Liste der «New York Times». Ob die Serie daran anschließen kann, bleibt abzuwarten.