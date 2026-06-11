Fußball Fan erleidet Herzinfarkt vor WM-Auftakt im Aztekenstadion

WM 2026 - Mexiko - Südafrika
Zehntausende Fans haben sich zum Auftaktspiel der WM im Aztekenstadion versammelt.

Rettungseinsatz vor dem WM-Start: Ein Fan erleidet einen Herzinfarkt. Um seinen Zustand gibt es zunächst widersprüchliche Meldungen.

Mexiko-Stadt (dpa) - Notfall beim Eröffnungsspiel: Kurz vor dem WM-Auftakt in Mexiko-Stadt hat ein ausländischer Fan im Aztekenstadion einen Herzinfarkt erlitten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, sein Zustand ist laut Polizeiangaben stabil. Angaben zu seiner Staatsangehörigkeit machten die Behörden der mexikanischen Hauptstadt in ihrer Mitteilung auf der Plattform X zunächst nicht.

Für Medienberichte, denen zufolge es sich um einen Deutschen handeln soll, gab es keine offizielle Bestätigung. Einige Medien hatten sogar gemeldet, der Betroffene sei gestorben, und damit für Verwirrung gesorgt.

Der Mann wurde laut Polizei zuerst vor dem Stadion von den Notdiensten versorgt und dann in eine Klinik gebracht. Das Aztekenstadion ist nach 1970 und 1986 zum dritten Mal Austragungsort eines Eröffnungsspiels einer WM. Zum Auftakt treffen Mexiko und Südafrika aufeinander.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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