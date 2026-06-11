Nico Schlotterbeck reagiert auf Gerüchte um einen möglichen Transfer zu Real Madrid gelassen. Sein Fokus liegt laut eigener Aussage ganz auf dem WM-Auftakt gegen Curaçao.

Winston-Salem (dpa) - Nico Schlotterbeck hat von einem angeblichen Interesse von Real Madrid auch im Quartier der Fußball-Nationalmannschaft in den USA gehört. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund will sich jetzt aber nur auf die WM konzentrieren.

«Ja, man kriegt so etwas natürlich mit über die Medien, aber grundsätzlich habe ich das schon mal gesagt, vor ein paar Wochen, der komplette Fokus liegt jetzt auf der WM, liegt auf dem ersten Spiel», sagte der 26-Jährige bei einer DFB-Pressekonferenz in Winston-Salem.

Mourinho soll Interesse haben

Real Madrids Trainer-Rückkehrer José Mourinho hat den Berichten spanischer Medien zufolge Interesse geäußert, Schlotterbeck zu verpflichten. Der Abwehrspieler hatte im April seinen Vertrag beim BVB trotz Offerten anderer Clubs bis 2031 verlängert. Auch der FC Bayern München galt als ein möglicher neuer Verein.

Angeblich soll Schlotterbeck die Möglichkeit haben, Dortmund in diesem Sommer trotz des neuen Kontrakts zu verlassen. Zu einer möglichen Ausstiegsklausel äußerte er sich nicht. Vielmehr hob er den Fokus auf das erste WM-Spiel der DFB-Elf am Sonntag (19.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Houston gegen Curaçao hervor. Er erinnerte dabei auch an den WM-Fehlstart 2022 gegen Japan (1:2).

Nico Schlotterbeck äußert sich im WM-Camp zu Transfergerüchten. Foto: Federico Gambarini/dpa

«In Katar haben wir gesehen, wie so ein erstes Spiel ablaufen kann. Es ist extrem wichtig, deswegen habe ich es mitbekommen, ist aber gar nicht in meinem Kopf drin», sagte Schlotterbeck zu den Real-Gerüchten. Bei Bundestrainer Julian Nagelsmann bildet er mit Jonathan Tah vom FC Bayern die Innenverteidigung der Nationalmannschaft.