Der Journalist Marc Engelhardt hat eine Weltreise zu unbekleideten Kulturen unternommen. Darüber hat er das Buch „Ich bin dann mal nackt“ geschrieben. Er spricht über Nacktwandern, Bodyshaming, Nacktfotos, Schönheitsoperationen, Sex und die deutsche Einheit am FKK-Strand.

Herr Engelhardt, Sie sind nackt um die Welt gereist. Sie haben am FKK-Strand an der Ostsee gelegen, sind in der Karibik an Bord eines Nackt-Kreuzfahrtschiffes gegangen, haben in Japan mit 9000 anderen nackten Männern Ihr Glück gesucht und sind unbekleidet durchs Bergische Land gewandert. Sind Sie ein Exhibitionist?

Nein,