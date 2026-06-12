Erst Filmpremiere in Los Angeles, dann Basketball-Finalspiel in New York, jetzt der nächste große Auftritt im Rampenlicht: Taylor Swift hat eine volle Woche - und das Highlight ist eine große Ehrung.

New York (dpa) - Die US-Musikerin Taylor Swift (36) ist als jüngste Frau in die «Songwriters Hall of Fame» aufgenommen worden. Begleitet von ihrem Verlobten Travis Kelce (36) bedankte sich Swift in einer Rede mit Tränen in den Augen bei ihrer ebenfalls anwesenden Familie dafür, dass sie sie schon als junges Mädchen unterstützt hätten. «Auch wenn Worte eigentlich mein Ding sein sollten, wird es mir nie möglich sein, euch meine Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass ihr das für mich getan habt», sagte sie. «Ihr seid der Grund dafür, dass ich heute hier bin.»

Die «Songwriters Hall of Fame» ehrt seit rund 50 Jahren herausragende Liedermacher und Liedermacherinnen. Swift wurde mit 36 Jahren als jüngste Frau in der Geschichte der Einrichtung aufgenommen. Jünger war nur Stevie Wonder, der 1983 im Alter von 32 Jahren diese Ehrung erhielt. Gemeinsam mit Swift wurden in diesem Jahr unter anderem die Musiker Alanis Morissette und Kenny Loggins sowie Paul Stanley und Gene Simmons von der Band Kiss in die Ruhmeshalle aufgenommen.