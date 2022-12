Die Schiedsrichtervereinigung Pirmasens/Zweibrücken hat eine durchaus stressige Jahreswende vor sich: Erstens ist sie im neuen Jahr gleich Ausrichter der Neujahrsturniere der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, und dazu plant sie zwischen den Jahren selbst noch vier Hallenturniere.

Kreisschiedsrichter-Obmann Ralf Vollmar aus Mauschbach hat in der Vorbereitung mit seinen Schiri-Kollegen also alle Hände voll zu tun. Nach zwei Jahren coronabedingter Turnierpause muss das Team wieder in die Organisation hineinfinden. Denn vor den VG-Turnieren in der IGS-Halle in Contwig – die Herren mit zwölf Teams am Samstag, 14. Januar, sowie die F-Jugend (17) und E-Jugend (16) am Sonntag, 15. Januar 2023 – wollen die Schiedsrichter auch ihre eigenen Turniere ausrichten.

Die Resonanz auf die Einladungen war laut Ralf Vollmar bisher allerdings gering – vor allem bei den anvisierten AH-Turnieren. Vollmar hat daher die Anmeldefrist noch mal bis Freitag, 16. Dezember, verlängert. Vom 27. bis 30. Dezember wollen die Schiris in der Zweibrücker Westpfalzhalle viermal Budenzauber bieten. Das ureigene Turnier mit vielen Schiedsrichter-Vereinigungen aus ganz Deutschland am Freitag, 30. Dezember, ist dabei schon gut besetzt. „Da haben wir schon 16 Anmeldungen“, verdeutlicht Vollmar.

Resonanz bei AH-Teams bisher schwach

Bei den zwei AH-Turnieren ist dagegen noch reichlich Platz für teilnehmende Mannschaften. Am Dienstag, 27. Dezember, sollen erst die Herren den Jomü-Cup ausspielen. Tags darauf wären die Ü32-Mannschaften dran, die sich um den Parkbräu-Pokal streiten. Die Ü40- und Ü50-Mannschaften sind zwei Tage vor dem Jahresende für Donnerstag, 29. Dezember, eingeplant. „Bei den AH-Teams lief es mit der Anmeldung sehr schleppend. Das ist aber, glaube ich, auch insgesamt zurückgegangen. Ich hoffe, da kommt noch was“, sagt Ralf Vollmar.