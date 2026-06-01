Als dritte Teilnehmerin der VT Zweibrücken bei einer DM in diesem Jahr hatte sich Svenja Voigt mit dem Florett für die Einzel-Titelkämpfe qualifiziert.

Die Top-Athletinnen und -Athleten kämpften mit dem Florett, Degen und Säbel zum ersten Mal gemeinsam in den Einzelentscheidungen unter einem Dach in der Hauptstadt um die nationalen Titel. Beim Höhepunkt ihrer Saison landete die 31-jährige Zweibrücker Fechterin Svenja Voigt nach nur einem Gefecht im K.o.-Modus aber weiter hinten.

Im Austragungsmodus musste Voigt in der 64er-K.o.-Direktausscheidung ohne Hoffnungslauf gegen die Fünfte der Setzliste, Ella Gamke vom FC Tauberbischofsheim, ran und musste versuchen, ihr auf 15 Treffer mit 500 Gramm Spitzendruck auf die gültige Trefffläche (nur Rumpf) in der Wettkampfzeit von drei Minuten Paroli zu bieten. Gegen die bei internationalen Turnieren im In- und Ausland erprobte deutsche Ranglistenfechterin unterlag Voigt mit 6:15 und belegte Rang 59. Deutsche Meisterin wurde am Ende Sophie Charlotte Morandi (FC Tauberbischofsheim), die im Finale Marie Höfler (TSG Weinheim) mit 15:10 besiegte.

Wochenende: Paul und Rossbach bei U15-DM

Und nach der einen deutschen Meisterschaft ist bei der VTZ auch schon gleich wieder vor den nächsten deutschen Meisterschaften. Denn bei der vierten und fünften DM mit Zweibrücker Beteiligung am Wochenende 6./7. Juni in Buchholz in der Nordheide starten im Einzel mit dem Damen-Florett der Altersklasse U15 Mia Eve Paul und Emma Rossbach. In der Sporthalle „Am Kattenberge“ treten insgesamt 70 jugendliche Teilnehmer an, um auf der Planche den Sieger zu ermitteln. Als Team werden die Mia Eve Paul, Emma Rossbach und Lara Hensen (TSG Kaiserslautern) zusätzlich den Südwestdeutschen Fechtverband als „Südwest“ unter den 20 Mannschaften vertreten.