Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So macht Training Spaß, konnte Stefan Bullacher dieser Tage feststellen. In der Woche vor dem ersten Pflichtspiel im Jahr 2023 konnte der SV-Coach eine (fast) vollständige Mannschaft im Training begrüßen. Das motiviert und hat die Vorbereitung auf die schwere Auswärtsaufgabe am Sonntag (Anwurf: 18 Uhr) bei der HSG Rhein-Nahe Bingen erleichtert.

„Es ist das Spiel des Tabellendritten beim Fünften“, verweist Bullacher auf die Tabelle, die den Wert der Partie als Top-Spiel unterstreicht. Zugleich ist es die letzte Vorrundenbegegnung.