Die Busse der Stadtbus Zweibrücken Gmbh steuern ab Samstag wieder den Zentralen Omnibus Bahnhof an (ZOB). Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Unklar sei derzeit noch, ob das auch für die Linien 231 bis 237 und 240 der DB Bus Regio Mitte Gmbh sowe Saar Mobil (R7) gilt. Weiterhin nicht angefahren werden aufgrund der Sperrung in der Alten Ixheimer Straße und Maxstraße die Haltestellen Bergstraße, Pestalozzischule, Herzog-Wolfgang-Straße und die Berufsbildende Schule (BBS). Aufgrund der Situation könne es außerdem zu Verspätungen kommen, so die Stadt weiter.