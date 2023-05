Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Boxen: Ein Trainingslager in Thailand hat dem Zweibrücker Boxer Senad Gashi nicht nur die nötige Fitness für seinen nächsten Profikampf gebracht. Er hat auch andere Kampfsportarten kennengelernt und damit vor allem seine Beinarbeit und die Gewichtsverlagerungen verbessert. Ob das reicht, um gegen einen ehemaligen Weltmeister zu bestehen? Gashi ist sich aus einem Grund sehr sicher.

Nur noch wenige Tage, dann bestreitet der Zweibrücker Boxer Senad Gashi alias Gachine-Gun seinen ersten Profikampf in diesem Jahr: In der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf trifft