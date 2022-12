Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Michael Raje, Top-Schwimmer der Wassersportfreunde (Wsf) Zweibrücken.

Ein paar Wünsche hat sich Michael Raje unlängst schon selbst erfüllt: Über seine Paradestrecke 100 Meter Brust stellte der 16-Jährige bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften Ende November eine neue Bestmarke auf, schrammte nur um fünf Hundertstel am Altersklassenrekord vorbei. Und über 100 Meter Lagen blieb er erstmals überhaupt unter 58 Sekunden. „Genauso kann das jetzt weitergehen“, sagt der Mittelbacher lachend, der die elfte Klasse des Helmholtz-Gymnasiums besucht und die Leistungsfächer Erdkunde, Englisch und Chemie belegt hat. Zuletzt plagte er sich allerdings mit einer Mittelohrentzündung herum. Daher wusste der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Raje noch nicht genau, ob er bei den letzten Meetings des Jahres auf dem Startblock stehen kann.

Im Januar steht dann ein Sprintlehrgang des Deutschen Schwimmverbandes in Saarbrücken an, zu dem ihn Bundestrainer Hannes Vitense eingeladen hat. Ins Internat an die dortige Hermann-Neuberger-Sportschule zieht es Raje aber immer noch nicht. „Ich reize es aus und bleibe, so lange es geht, bei meinem Heimverein und Trainer Thomas Schappe“, sagt er. Ein konkretes Ziel für 2023 hat er nicht, „nur das ich gesund bleibe und meine Zeiten kontinuierlich immer besser werden“. Ach ja, und schön wäre es, wenn der Weihnachtsmann ein neues Handy im Gepäck hätte.