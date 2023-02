Bei den südwestdeutschen Meisterschaften der U18-Judoka und der Altersklasse U21 am Wochenende im saarländischen Heusweiler brachte Joya Blöcher für den 1. JC Zweibrücken die beste Platzierung mit nach Hause: Sie wurde Dritte bei den U21-Kämpferinnen.

Die aus Saarbrücken stammende 18-Jährige, die am Bundesstützpunkt in Köln trainiert, gewann laut ihrem Zweibrücker Heimtrainer Stephan Hahn, der am Sonntag vor Ort war, ihre Kämpfe souverän. Sie verlor in der Klasse bis 52 Kilogramm erst im Halbfinale gegen eine Hessin. „Die Hessen waren ohnehin in Heusweiler im Ganzen mit einem dominanten Team vertreten“, urteilte Hahn. Zudem sei Pfalzmeisterin Blöcher in der Woche vor dem Wettkampf krank gewesen. Mit ihrem dritten Platz hat sie sich das Ticket für die deutschen U21-Meisterschaften am 4./5. März in Frankfurt/Oder gesichert.

Enttäuschend verlief dagegen der Wettkampf für Pfalzmeister Till Braunbach, der über den fünften Platz nicht hinauskam. Der 18-Jährige verlor in der Klasse bis 66 Kilogramm den Kampf um Platz drei. „Die Konkurrenz war zwar stärker als im Vorfeld eingeschätzt, aber das war schon überraschend“, sagte Hahn. Der Zweibrücker Kämpfer, der am Bundesleistungsstützpunkt in Stuttgart trainiert, habe sich quasi selbst geschlagen. „Er hat unclever agiert, sich auch nicht an die Vorgaben seiner Trainerin Nadine Lautenschläger vom Judoverband Pfalz gehalten“, sagte Hahn weiter.

In der U18-Klasse schieden alle JCZ-Kämpfer, die am Samstag vom Zweibrücker Vorsitzenden Hendrik Harth betreut wurden, früh aus. Für die Pfalzmeister Davin Mäuser (bis 50 kg) und Fiona Finger (bis 70 kg) war ebenso früh Schluss wie für Jan-Philipp Kehrer (bis 60 kg). Julian Hergert (bis 46 kg) war nicht am Start.