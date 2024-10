Dreimal hatte der Niederauerbacher denselben Gegner vor der Brust, nur einmal - in der Zwischenrunde - konnte er Niclas Laub besiegen.

Beim Alois-Lauer-Gedächtnis-Turnier in Dillingen landete Nachwuchsfechter Cem Schneider von der VT Zweibrücken in der Altersklasse U13 mit dem Degen auf dem dritten Platz.

Im ersten Auswärtsturnier der neuen Wettkampfsaison 2024/25 stand VTZ-Athlet Cem Schneider in der Dillinger Sporthalle West erstmals auch in seiner neuen Wettkampfklasse (Jahrgang 2012/13) mit der 90 Zentimeter langen Degenklinge auf der Planche. Nach einer eher schwachen Vorrunde dominierte der Niederauerbacher in der Zwischenrunde alle Kämpfe und besiegte alle Gegner. Im Halbfinale stand Schneider dann erneut Niclas Laub (TV Homburg) gegenüber. Gegen den hatte er in der Vorrunde mit 3:5 verloren, ihn in der Zwischenrunde allerdings mit 5:1 besiegt.

Beim dritten Heimspiel entschied der Homburger gegen den Westpfälzer das spannende und hochkarätige Duell mit 10:7 für sich, Schneider freute sich aber über Bronze. Laub setzte sich dann auch im Finalkampf nach Zeitablauf mit 6:4 gegen Leif Grüntjes (TG Rohrbach) durch.