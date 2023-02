Vier Wochen nach den Herren ermitteln am Samstag und Sonntag auch die Zweibrücker Jugendfußballer in der Westpfalzhalle ihre Stadtmeister.

Als Ausrichter fungieren dieses Jahr die Vereinigten Bewegungsspieler. VB-Sportvorstand Johannes Müller freut sich genauso wie die Helfer, dass das Turnier erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder ausgetragen werden kann. Es sei wichtig, der Jugend dieses Event anzubieten.

Dass es bei den A-Junioren (U19) nur zwei und bei den B-Junioren (U17) nur vier Teams sind, zeige deutlich auf, dass der Unterbau bei vielen Vereinen fehlt. Als einziger Zweibrücker Verein kann der SV Ixheim in jeder Altersgruppierung mindestens eine Mannschaft stellen. „Ganz ehrlich, auch wir bei den VB haben in den letzten Jahren die Jugendarbeit zu sehr vernachlässigt“, gibt Müller offen zu. Lediglich zwei Bambiniteams (G-Junioren) und eine E-Jugend in Spielgemeinschaft mit Contwig bringt der Herren-Landesligist aktuell auf den Platz. Müller verspricht: „Das muss sich und das wird sich jetzt ändern. Wir haben einige Aktive und ehemalige Erstmannschaftsspieler, die nun selbst Väter sind und sich bereiterklärt haben, von den Bambini unten anzufangen, um das wieder in die richtige Richtung zu lenken.“ Gerade ein finanziell nicht auf Rosen gebetteter Verein brauche Spieler aus dem eigenen Nachwuchs.

TURNIER-ZEITPLAN

Samstag

10 bis 12 Uhr: F-Junioren mit Rimschweiler I und II, Ixheim I und II, TSC Zweibrücken (Spielzeit: zehn Minuten)

14 bis 16 Uhr: D-Junioren mit TSC Zweibrücken, SG Contwig/Zweibrücken I und II, SV Ixheim I und II (Spielzeit: 10 Minuten)

16.30 bis 18.30 Uhr: B-Junioren mit JSG Wiesbach/Contwig/Niederauerbach, TSG Mittelbach, TSC Zweibrücken und SV Ixheim (Spielzeit: 15 Minuten)

Sonntag

10 bis 12.45 Uhr: G-Junioren mit VB Zweibrücken I und II, TuS Rimschweiler I und II, TSC Zweibrücken, SV Ixheim (Spielzeit: zehn Minuten)

14 bis 17 Uhr: E-Junioren mit SG Contwig/Zweibrücken, SV Ixheim I, II und III, TSC Zweibrücken und TuS Rimschweiler (Spielzeit: zehn Minuten).