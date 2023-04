Die männliche B-Jugend des SV 64 Zweibrücken ist Meister der Saarlandliga. Die Mannschaft von Trainer Klaus-Peter Weinert gewann am Donnerstagabend in Riegelsberg auch das Spitzenspiel gegen ihren ärgsten Verfolger HF Köllertal mit 30:23. Zur Halbzeit hatten die Zweibrücker knapp mit 15:14 geführt. Die Köllertaler hatten allerdings am vergangenen Wochenende gegen die HG Saarlouis 2 verloren, sodass die Zweibrücker nach Minuspunkten in der Tabelle schon vor der Partie vier Punkte vorne lagen.

Matchwinner im Top-Spiel war nach der Pause SV-Torwart Simon Backes, der die Köllertaler mit etlichen spektakulären Paraden, darunter auch ein Siebenmeter, entnervte. Ab dem 18:16 (31.) bog das SV-Team endgültig auf die Siegerstraße ein. Da der TuS Elm-Sprengen das letzte Saisonspiel am Samstag in Zweibrücken kurzfristig absagte, ist die Weinert-Truppe sogar ungeschlagen Meister: mit 20 Siegen in 20 Spielen.