Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihr Name „ZW-vernetzt“ verrät das Prinzip jener Initiative, deren Mitglieder ihre Talente in einen Topf werfen, um an einem besseren Zweibrücken zu arbeiten.

„Ein ganz wichtiges Anliegen ist mir, dass in Zukunft in Zweibrücken mehr Flächen entsiegelt und mehr Fassaden begrünt werden. So wie das Hallplatz-Parkhaus. Dort könnten