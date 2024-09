Den Trainern, Turnerinnen und Kampfrichtern steht ein ganz langer Tag in der Westpfalzhalle bevor: mit drei Druchgängen an nur einem Tag.

Das wird diesmal eine regelrechte Mammutveranstaltung: Die Gaumeisterschaften der Turnerinnen aus dem Turngau Westpfalz finden an nur einem Tag statt. Dementsprechend früh geht es Samstagmorgen in der Zweibrücker Westpfalzhalle los.„Sonst haben wir immer am ersten Tag von 10 bis 17 Uhr zwei Durchgänge geturnt, am Tag darauf von 10 bis 13 Uhr noch einen weiteren“, erklärt Sonja Rayer, die Fachwartin für das Mädchenturnen im Turngau, und zugleich Trainerin der VT Zweibrücken. Diesmal sei sie gebeten worden, aufgrund fehlender Hallenkapazitäten auf den zweiten Wettkampftag zu verzichten. Am Sonntagnachmittag stehen gleichzeitig noch ein Herren-Basketball-Spiel und eine Frauen-Handball-Partie an.

Der extrem lange Wettkampftag hat ihr im Vorfeld durchaus schlaflose Nächte bereitet; auch das Aufbauen der Geräte am Freitagabend, während andere Vereine noch trainieren wollten. „Das Aufwärmen für den ersten Durchgang mit 13 Mannschaften beginnt nun am Samstag schon um 8.30 Uhr“, sagt Rayer. Die zwölf Mädchen-Teams des zweiten Durchgangs beginnen dann gegen 13 Uhr, und sie hofft mit den letzten zwölf Mannschaften des dritten Durchgangs (geplanter Beginn 17 Uhr) gegen 21 Uhr durch zu sein. „Abgebaut haben wir dann aber auch noch nicht“, sagt sie.

Die VT Zweibrücken, die VT Contwig, die VT Niederauerbach, der TV Pirmasens, der TV Lemberg und der TV Hauenstein haben Turnerinnen für die Gaumeisterschaften angemeldet. Insgesamt 210 Mädchen aus den sechs Vereinen werden am Samstag an die Geräte Boden, Stufenbarren, Balken und Boden gehen.