Seit Beginn der Woche wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz sechs bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 gemeldet. In Zweibrücken kam am Mittwoch ein weiterer aktiver Fall hinzu. Außerdem wurde eine Frau in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben positiv getestet, berichtete die Kreisverwaltung. Wo sich die Frauen – sie befinden sich in häuslicher Quarantäne – angesteckt haben, sei noch nicht bekannt, sagte Thorsten Höh, Sprecher der Kreisverwaltung, auf Anfrage. In der Südwestpfalz ist die Anzahl der aktiven Corona-Infektionen somit auf elf gestiegen – fünf Fälle sind in Zweibrücken bekannt, vier in Pirmasens und je einer in den Verbandsgemeinden Waldfischbach-Burgalben und Thaleischweiler-Wallhalben.