Ein 55-Jähriger wurde beim Überholen auf der Autobahn von einem Kleinwagen in die Mittelleitplanke gedrängt. Nach Angaben der Polizei war der 55-Jährige mit seinem Auto war auf der A8 von Pirmasens in Richtung Zweibrücken unterwegs. Als er zwischen den Anschlussstellen Walshausen und Contwig um 13.47 Uhr mit seinem schwarzen Opel Astra einen vor einem Lastwagen fahrenden, hellen Kleinwagen überholen wollte, wechselte dessen Fahrer auf die linke Spur. Es kam zum Zusammenstoß, und das Auto des 55-Jährigen wurde mehrfach gegen die Mittelleitplanke gedrückt. Der Fahrer des Kleinwagens fuhr weiter. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2500 Euro und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06332 9760 in Verbindung zu setzen.