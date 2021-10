An Baustellen mangelt es Zweibrücken derzeit nicht. Und ab Montag wird für zwei Wochen auch noch der Bubenhauser Kreisel gesperrt, über den ein Großteil der Zweibrücker Verkehrsströme fließt. Dort lässt der UBZ die Fahrbahn erneuern. Umleitungen führen quer durch die Stadt. Es droht ein Verkehrschaos.

In unmittelbarer Nähe des Bubenhauser Kreisels ist der Überflieger schon seit 27. September gesperrt und folglich auch die Autobahnauffahrt Zweibrücken-Mitte aus dem Kreisel heraus. Die Autofahrer müssen deshalb entweder in Ixheim, am Globus-Kreisel oder ganz im Westen von Bubenhausen am Hornbachstaden auf die Autobahn auffahren – je nachdem ob sie ins Saarland oder Richtung Pirmasens wollen. Neben dem zentralen Bubenhauser Kreisel sind derzeit aber auch einige Ausfallstrecken aus der Stadt hinaus gesperrt oder der Verkehrsfluss beeinträchtigt.

Etwa an der Dorndorf-Kreuzung, wo eine moderne Ampelanlage mit Sensoren in der Fahrbahn gebaut wird. Dort kommt es zu Verzögerungen, sodass die Baustelle statt Ende Oktober erst zwei Wochen später abgebaut werden kann. Die Landstuhler Straße hoch über den Kreuzberg kann bis Ende Oktober auch kein Autofahrer nutzen, weil in der Texasstraße eine Gashochdruckleitung verlegt wird und die Strecke zwischen den beiden unteren Kreiseln der Amerikastraße voll gesperrt ist. Eine Zufahrt zur Hochschule und zum Wohngebiet ist nur über die Mörsbacher Straße und die nördliche Zufahrt Amerikastraße möglich.

Neu: Einspurig in der Mörsbacher Straße

Apropos Mörsbacher Straße: Oberhalb des Niederauerbacher Kreisels zwischen der Abzweigung Felsbachstraße (zur Niederauerbach-Kaserne) und Zeilbäumerstraße wird der Verkehr Richtung Norden derzeit über eine Baustellenampel geregelt, weil nur eine Fahrspur zur Verfügung steht. Die Stadtwerke lassen dort eine Mittelspannungsleitung erneuern, die in einem Graben neben der Straße verlegt wird. Die Baufahrzeuge blockieren jedoch eine Straßenseite. Bis Ende der Herbstferien sollen die Arbeiten beendet sein – wenn keine witterungsbedingten Verzögerungen eintreten.

Wer in Richtung Battweiler und Reifenberg unterwegs ist, wird in Oberauerbach gebremst. Weil dort seit Mai die Bundenbachbrücke in der Ortsmitte erneuert wird, wird der Verkehr mit Tempolimit 30 Stundenkilometer über die Schwarzwaldstraße umgeleitet. Bis in die zweite Novemberwoche hinein soll das noch so bleiben.

Am Bubenhauser Kreisel geht nichts mehr

Und jetzt der Bubenhauser Kreisel! Dort wird zwischen Montag, 18. Oktober, und 31. Oktober die Fahrbahn erneuert. Folglich sind alle Zufahrtsäste zwei Wochen gesperrt: Gottlieb-Daimler-Straße, Bubenhauser Straße, die beiden Autobahnauf- und -abfahrten Zweibrücken-Mitte, die Zufahrt zum Bahneinschnitt und die Kreiselzufahrt aus der Stadtmitte heraus. Hinter der Linksabbiegespur nach Ixheim ist dann gesperrt. Der Verkehr aus der Stadt heraus – von der Fruchtmarktstraße kommend – über den Munzinger-Buckel (Daimlerbrücke) wird über Ixheim umgeleitet. Die Umleitung führt über die Schlachthofstraße zum Etzelweg in Richtung Bubenhausen. Entlang der Bubenhauser Strecke besteht für die beiden Wochen der Sperrung ein durchgehendes Halteverbot.

An der Einmündung der Schlachthofstraße und in der Ixheimer Straße werden drei Ampeln installiert. So soll der Verkehrsfluss über die Schlachthofstraße, die einen bedeutenden Teil der Umleitungsstrecke einnehmen wird, beschleunigt werden. Ohne Ampeln würden sich an dieser Stelle vermutlich lange Staus bilden, weil der Verkehr auf der Ixheimer Straße Vorrang hätte.

Wie der Verkehr durch die Stadt umgeleitet wird

Wer aus dem Osten der Stadt kommend über die L471 im Bahneinschnitt auf die A8 Richtung Saarland will, wird zunächst auf die A8 Richtung Pirmasens umgeleitet. An der Anschlussstelle Ixheim muss man dann die Autobahn kurz verlassen, um direkt im Ixheimer Kreisel wieder auf die A8 – diesmal in Richtung Saarland – geleitet zu werden.

Wer aus dem Saarland kommend über die A8 nach Zweibrücken will, wird schon an der Abfahrt Ernstweiler/Bubenhausen von der Autobahn geleitet und weiter über den Hornbachstaden sowie die Lanz- und Friedrich-Ebert-Straße durch Bubenhausen.

Der Lastwagenverkehr in Richtung Niederauerbach/Contwig wird von Bubenhausen über den Kino- und Globuskreisel zur Lanzbrücke und weiter über die Nordtrasse Dingler-/Hofenfelsstraße durch die Stadt geführt.