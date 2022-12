Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Senad Gashi, Profiboxer aus Zweibrücken.

Abseits des Wunsches eines Kampfs um die Weltmeisterschaft hat Senad Gashi noch einen ganz anderen: „Mein Wunsch ist es, dass ein Kampfsportabend in Zweibrücken stattfindet“, erzählt der 32-Jährige. Als möglichen Veranstaltungsort sieht er die Westpfalzhalle, die er auch wegen der Zuschauerkapazitäten gegenüber anderen Sporthallen in der Stadt präferieren würde. „Wir sind schon recht weit mit den Planungen. Es ist mal etwas Neues hier in Zweibrücken“, sagt Gashi, der den Hauptkampf des Abends in Zweibrücken selbst bestreiten möchte. „Ich kann mir vorstellen, dass ein paar Amateurboxer, aber auch einige Profisportler kämpfen werden“, erzählt Gashi, der Ende des Jahres 2023 auch gerne um den Weltmeistertitel boxen würde.

Gesundheit für die Mutter

Privat zählt für ihn gerade die Gesundheit seiner Mutter. „Ich hoffe, dass sie wieder gesund wird und bleibt“, sagt Gashi, der in Neunkirchen das Box-ABC erlernte. Auch für sein Box-Gym in Zweibrücken, das demnächst die Pforten öffnet, hat er einen Wunsch. „Ich will das Boxen für die Jugend nach Zweibrücken bringen und dort auch einen großen Fitnessraum betreiben“, sagt der Profiboxer mit dem Kampfnamen „GachineGun“, der dem Nachwuchs bis 18 Jahren bestenfalls kostenloses Fitnesstraining zur Verfügung stellen will und auch eine Art Jugendzentrum plant. „Die Erwachsenen sollen auch nur einen kleinen Beitrag bezahlen“, sagt Gashi, Vor allem will er aber den Nachwuchs zum Sport bringen.