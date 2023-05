Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Statistik lügt nicht: Zweimal in fünf Partien schaffte es die Abwehr des Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken, den Gegner unter 30 Toren zu halten. Beide Partien gewannen die Zweibrücker. Die übrigen drei Spiele wurden verloren. Wo angesetzt werden muss, um in der Partie bei der HSG Friesenheim/Hochdorf II eine Chance zu haben, „ist also absolut klar“, sagt SV-Trainer Stefan Bullacher vor dem Duell am Samstag (Anwurf: 19 Uhr).

„Wir haben im Moment kein Problem im Angriff“, verweist Bullacher auf die erzielten Tore. Nur in Pforzheim/Eutingen knackte der SV die 20-Tore-Marke nicht. Dort stand mit Bastian