19 Vorschulkinder der Kita Kleine Welt in der Canadasiedlung nehmen an dem Handwerkswettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ teil. Die Kleinen packen dabei selbst mit an – sogar einen Bagger durften sie fahren.

Welche Handwerksberufe gibt es? Was wollt ihr werden, wenn ihr groß seid? – Unter diesen Leitfragen nimmt die Kita Kleine Welt am Handwerkswettbewerb „Kleine Hände, große Zukunft“ teil. Die Kinder sollen dadurch schon früh Handwerksberufe kennenlernen. 19 Kinder im Alter von fünf und sechs Jahren beteiligen sich daran. Als Beispiel dient der Garten- und Landschaftsbau. Die Erzieherinnen Iris Hartmann und Petra Korter begleiten mit ihrem Kollegen Dominic Lingyak das Projekt.

Die Kinder der Kita Kleine Welt packen selbst mit an. Foto: Kita Kleine Welt/Iris Hartmann Garten- und Landschaftsbauer Uwe Strassner pflanzt mit den Kindern drei Bäume. Foto: Kita Kleine Welt/Iris Hartmann Damit der neue Baum auch gut wächst, wird er fleißig gegossen. Foto: Kita Kleine Welt/Iris Hartmann

Damit die Kinder aus erster Hand erfahren können, wie der Alltag eines Handwerkers aussieht, arbeitet die Kita mit dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb Uwe Strassner aus Zweibrücken zusammen. Die Kleinen sollen dabei „selbst mit anpacken und mit den eigenen Händen etwas erschaffen“, berichtet Erzieherin Iris Hartmann.

Sie durften sogar Bagger fahren

Neben einigen Baustellen im Umfeld der Canadasiedlung besichtigte die Kita-Gruppe auch eine von Uwe Strassners Baustellen. Dabei erklärte der Handwerker nicht nur seine Gerätschaften, sondern ließ die Vorschüler sogar selbst Bagger fahren. „Das war ein absolutes Highlight für die Kinder“, freut sich Hartmann. Auf dem Gelände der Kita Kleine Welt pflanzte Strassner gemeinsam mit den Kleinen drei Bäume ein.

Als Abschluss erstellt die Kita-Gruppe ein Riesenposter zum Thema Handwerk, das für die Teilnahme am Wettbewerb eingereicht wird. Als Gewinn ist ein Preisgeld von 500 Euro ausgeschrieben.