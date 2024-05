Die Hochwasserlage in Zweibrücken spitzt sich zu. Der Krisenstab nimmt die steigenden Pegel von Schwarzbach und Hornbach zum Anlass, sich auf eventuelle Evakuierungen in den Breitwiesen und am Hornbachstaden vorzubereiten. Das Rote Kreuz richtet Notbetreuungen ein, eine im früheren Mörsbacher Kurzzeitpflegeheim, eine in der Mannlich-Realschule plus. Einsätze wegen vollgelaufener Keller werden derzeit verstärkt in der Innenstadt nötig, in der Fußgängerzone, Kaiser-, Wall- und Schillerstraße.

Hier in unserem Liveblog bleibt ihr auf dem Laufenden.