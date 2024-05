Nachdem bereits zwei CDU-Vertreter ihr Interesse an einer Bürgermeisterkandidatur in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan signalisiert haben, werfen nun auch die Grünen ihren Hut in den Ring: Ulrich Urschel, seit 2018 Beigeordneter der VG, wird sich im kommenden Jahr zur Wahl des Bürgermeisters der VG Kusel-Altenglan stellen. Darüber informieren die Grünen auf ihrem Flyer zur anstehenden Kommunalwahl. Die Intention und der Reiz seien da, nun nach jahrelangem Wirken in der Kommunalpolitik auch Bürgermeister zu werden, berichtet Urschel auf RHEINPFALZ-Anfrage. Er sehe die Möglichkeit, etwas zu gestalten. Außerdem finde er, dass „wir in einer Demokratie Wahlmöglichkeiten haben müssen“, sagt der Etschberger, der auch in seiner Heimatgemeinde Beigeordneter ist. Das sei nicht der Fall, wenn am Ende etwa nur ein Kandidat auf dem Zettel stehe.

Weitere politische Gruppen haben sich in Sachen Bürgermeisterkandidatur bislang nicht geäußert. Urschel, der als Koordinator für Seniorenangelegenheiten im Kreis tätig ist, unter anderem zuvor im Betriebsrat des Kuseler Westpfalz-Klinkums war und später als Leiter der Notunterkunft in der AfA beziehungsweise des dortigen Sozialdienstes gearbeitet hat, steht auf der Grünen-Vorschlagsliste auf Platz zwei für den VG-Rat hinter Sigrid Stolingwa. Die Energiewende, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Fortschritt seien seine Herzensthemen. Er sehe die Chance, die VG in Richtung Energiewende wirtschaftlich gut aufzustellen. „Wenn wir uns da engagieren, sitzen wir irgendwann am längeren Hebel“, sagt er. Das nütze der Region wie auch den Menschen.